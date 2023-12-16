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البلقاء التطبيقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

منذ 5 ساعات
البلقاء التطبيقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

وطنا اليوم – مندوباً عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني رعى عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد الزعبي الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وجائزة الحسن للشباب.
الدكتور خالد الزعبي رحب بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة مشيراً إلى توجيهات رئيس الجامعة بأهمية العمل التطوعي وتعزيز مبدأ العمل التطوعي لدى طلبة البلقاء والذي تنفذه عمادة شؤون الطلبة من أجل تنمية شخصية الطلبة وترسيخ العمل التطوعي لدى طلبة جامعة البلقاء، لافتاً أن العمل التطوعي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خدمة المجتمع المحلي.
بدوره قدم أيمن الخرابشة من مؤسسة ولي العهد تعريفاً عن المؤسسة والمنصات التابعة لها والخدمات والدورات التي تقدمها للطلبة ، فيما قدم أدهم الداود تعريف بمنصة (نحن) التابعة لمؤسسة ولي العهد “نَحْنُ” وهي المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب، وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال العمل التطوعي والمشاركة الشبابية على كافة الأصعدة والتشبيك ما بين المتطوعين والجهات المستفيدة.
وتحدث الدكتور سيف الكفاوين عن جائزة الحسن للشباب وهي برامج وأنشطة تربوية وترفيهية واجتماعية هادفة توفر للشباب الفرصة الحقيقية لاكتشاف الذات ، وتطوير المواهب ، وإكسابهم المهارات القيادية اللازمة ،والتمكن مـن خدمة المجتمع والوطن.
بدورهم تحدت مجموعة من الطلبة وممثلين عن الأندية الطلابية في الجامعة والخريجين عن تجاربهم الشخصية في العمل التطوعي وتأثيرها في بناء وتطوير المهارات وتنمية القدرات لديهم بالإضافة لدور عمادة شؤون الطلبة والنشاطات والفعاليات والأعمال التطوعية التي تنظمها في الجامعة بصقل وتطوير شخصياتهم.

 


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