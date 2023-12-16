البلقاء التطبيقية: وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي تنفذ مبادرة جديدة في تتبع المسارات الدينية في البلقاء وتكرم عدداً من الناشطين

وطنا اليوم – تنفيذاً لتوجيهات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وفي اطلالة جديده في العمل التطوعي، أقامت وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي ومجموعة من طلبة الجامعة والناشطين من المجتمع المحلي ومدير خدمات المحافظة في مدينة السلط وفي اليوم العالمي للتطوع بمبادرة تتبع المسارات الدينية في محافظة البلقاء وذلك بزيارة مقام النبي شعيب ومقام النبي يوشع بن نون وقامت كوادر وحدة التنمية والمشاركون والطلبة بعمل حملة نظافه للاماكن الدينية.

وقال مدير الوحدة الأستاذ الدكتور غالب عربيات إن وحدة التنمية ماضية في تنفيذ استراتيجية الجامعة وسياساتها في خدمة المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام قام الدكتور غالب عربيات بتكريم الجمعيات التطوعية الخيريه والنشطاء والقائمين على الخدمات في المحافظه.

وأعرب النشطاء المكرمون عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة من جامعة البلقاء التطبيقية تجاه ما يقومون به من خدمات ومبادرات لخدمة المحافظة.