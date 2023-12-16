مركز تطوير الأعمال – BDC يحصد المركز الأول على مستوى العالم خلال أسبوع الريادة العالمي 2023

وطنا اليوم -حصد مركز تطوير الأعمال – BDC، المركز الأول على مستوى العالم في عدد الفعاليات التي نظمها خلال أسبوع الريادة العالمي 2023 والذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة في الأردن.

ونظم مركز تطوير الأعمال العديد من النشاطات والفعاليات في كافة محافظات المملكة، وكافة قرى المملكة بما في ذلك المناطق الأشد عوزا للوصول الى مصادر الدخل، وغيرها من القرى التي تحتاج الى رفع الوعي حول ريادة الأعمال.

وتنوعت الفعاليات التي نظمها مركز تطوير الأعمال بين جلسات تعريفية وورش عمل ومعارض ولقاءات حوارية وعرض قصص نجاح، تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال والتشغيل الذاتي من خلال زيادة وعي الشباب لأهمية التشغيل الذاتي وبدأ مشاريعهم الخاصة والتي تهدف الى تنفيذ توجيهات جلالة الملك وولي العهد بأن يكون الشباب الأردني شباب منتج لفرص العمل وليس باحثاً عن فرص العمل، بما في ذلك ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري والأزرق وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتسليط الضوء حول الفرص الممكنة لتصبح مشاريع ريادية مستدامة قادرة على المنافسة محليا ودوليا وماذا يحتاج الشاب ليصبح ريادي.

وبلغ عدد المشتركين في هذه الفعاليات أكثر من 3 آلاف مستفيد من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، بما في ذلك الشباب والشابات ورواد الأعمال والعاملون في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود التي يبذلها مركز تطوير الأعمال – BDC لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الأردن والمنطقة، ودعم الشباب والشابات في إطلاق مشاريعهم الخاصة.

بالإضافة إلى إنجازات مركز تطوير الأعمال في مجال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، فقد ساهم المركز في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين سبل العيش ودعم الشباب والشابات في الأردن. ومن أبرز هذه البرامج ما يلي:

برنامج مهارات، تم تصميم البرنامج بهدف التقليل من الفجوة بين الخريجين الحديثين من الجامعات وسوق العمل. يستهدف البرنامج الخريجين الأردنيين الحديثين الذين أكملوا دراستهم الجامعية، ويتبع منهجا فريدا يحصل الخريجون الأردنيون الحديثون الذين يشاركون في برنامج “مهارات” على فرصة لخلق مسارات وظيفية جديدة من خلال تدريب شامل يستمر لمدة خمسة أسابيع يركز على مهارات التوظيف، والتي تشمل: إدارة العلاقات مع العملاء، والعلاقات العامة، وخدمات إدارة الأعمال، والتسويق والمبيعات، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدريب على المهارات الشخصية مثل: مهارات العرض، وأخلاقيات العمل، والذكاء العاطفي، والتفكير الإيجابي، والتوجيه.

البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب والشابات من إقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة.

مشروع التشغيل الذاتي والتمكين الاقتصادي للشباب “عزم – CBO”، الذي يهدف إلى دعم الشباب والشابات من ذوي الدخل المنخفض في إقامة مشاريع إنتاجية مستدامة.

مشروع مدد، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن.

مشروع الريادة الخضراء وريادة الأعمال الزرقاء في الأردن، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء والزرقاء في الأردن.

مشروع طريقي، الذي يهدف إلى رفع قابلية الشباب الأردني للتشغيل.

مشروع تنمية، الذي يهدف إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وتعزيز سوق العمل المهني.

مشروع عزم – التدريب المهني للتشغيل “OJT”، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة من خلال التدريب داخل بيئات العمل.

مشروع اسع – أمن سبل عيشك، الذي يهدف إلى دعم الشباب الباحثين عن عمل في عملية البحث عن وظيفة.

مشروع ,Cluster الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتشغيل الشباب والنساء ضمن قطاعات اقتصادية مستدامة.

تتنوع هذه البرامج والمشاريع في أهدافها ومجالاتها، ولكنها تشترك في هدفها الأساسي وهو دعم الشباب والشابات في الأردن وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل أو إقامة مشاريع ريادية.

علماً ان مركز تطوير الاعمال له مكاتب ومراكز في جميع محافظات المملكة بالإضافة الى اتفاقيات تعاون وشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي للوصول الى فئة الشباب في كل محافظات وقرى المملكة التي تكون أعمارهم بين 16 الى 45 عام.