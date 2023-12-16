اختتام ناجح للمؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق في العقبة

وطنا اليوم – اختتم يوم الإثنين المؤتمر الوطني للإقتصاد الأزرق الذي نظمه بنجاح مركز تطوير الأعمال – BDC بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. استضافت مدينة العقبة في فندق الكيمبينسكي طوال اليوم فعاليات ملتقى استثنائي جمع بين الخبرة والرؤى المستقبلية حول الاقتصاد الأزرق في المنطقة.

في البداية، ألقى ممثلون عن مركز تطوير الأعمال – BDC وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كلمات رئيسية أكدوا خلالها على أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق كمحرك للنمو والاستدامة في المنطقة. أشاروا إلى الجهود المشتركة التي تبذل لدعم المشاريع وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع المهم.

تلا ذلك عرض نتائج الدراسة المشتركة بين مركز تطوير الأعمال والمجلس الأردني للأبنية الخضراء وMedWaves، حيث تم التركيز على التحديات والفرص في مجال الاقتصاد الأزرق في منطقة العقبة. النقاشات والتحليلات التي تلت العرض أظهرت فهما عميقا للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتوجيهات لتحقيق النجاح المستدام.

وأكد مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور ايمن سليمان خلال رعايته فعاليات المؤتمر مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز حرص السلطة على ربط التنمية المجتمعية باستدامة الموارد لمواكبة التحولات الاقتصادية، لافتا الى ان الاقتصاد الازرق يستهدف المحيطات والبحار من خلال النشاطات على السواحل كون البحار مورد اقتصادي وسياحي وغذائي هام.

واضاف نتطلع الى التوسع في مجالات اخرى ترفد الاقتصاد الازرق وتوفير فرص عمل للشباب بعد انخراطهم في برامج تدريبيه تفضي الى التشغيل وترجمة افكارهم العملية على الواقع.

وقال مدير برامج الريادة الخضراء والاقتصاد الازرق في المركز المهندس محمد الشمايلة ، ان المركز يقوم بتطوير الأعمال بتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية، لغاية تمكين الشباب اقتصاديا من خلال التشغيل والتشغيل الذاتي وريادة الأعمال، مع التركيز على زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع نحن نعمل في عدة محاور رئيسية، بما في ذلك التشغيل الذاتي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الريادة والإبداع.

وأضاف نضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتنا، اذ نعمل على تشجيع دور المرأة في التشغيل وريادة الأعمال. ولا ننسى الالتزام بالاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق، حيث نسعى لتحقيق توازن رائع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

شهدت الجلسات الحوارية تفاعلًا كبيرًا، حيث تم مناقشة نتائج الدراسة بتفصيل وطُرحت أسئلة حول كيفية تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية. الجلسة الثانية التي جمعت بين المركز وسلطة العقبة مع الشباب استكشفت تحديات وفرص الاقتصاد بشكل عام في المنطقة.

نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى شركائنا الكرام والجهات الداعمة، مثل GIZ وiPARKوالشركة الوطنية للتشغيل ومديرية الشباب ومركز إرادة، وكذلك لأصحاب أفكار المشاريع والمشاريع الشبابية القائمة. بفضل جهودهم القيمة وتفاعلهم البناء، تم تحقيق نجاح هذا المؤتمر، وتعزيز الرؤى والفرص في مجال الاقتصاد الأزرق. شكرًا للجميع على دعمهم الكريم ومشاركتهم الفعّالة في تعزيز مستقبل مشرق للاقتصاد الأزرق في منطقة العقبة.

في ختام المؤتمر، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم إزاء التفاعل الفعّال والحوار البناء الذي شهده المؤتمر. وأكدوا على التزام العقبة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النجاح في مجال الاقتصاد الأزرق.