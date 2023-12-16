يوم طبي مجاني في لواء الأغوار الشمالية

وطنا اليوم – افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وسعادة النائب المهندس عطا ابداح، اليوم السبت، وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي فعاليات يوم طبي مجاني في جمعية سيدات وادي الريان الخيرية في لواء الأغوار الشمالية.

وأشار مهيدات إلى أن اليوم الطبي المجاني جاء في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة لخدمة المجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة، وتقديم الخدمة الصيدلانية والطبية في المناطق النائية.

وأضاف، أن هذه المبادرة تجسد الحس بالمسؤولية والمساهمة في العمل التطوعي والإنساني وتلمس احتياجات المواطنين وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي في ظل القيادة الهاشمية المظفرة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى -حفظه الله- ورعاه، معربا عن شكره وتقديره لمصنعي ومستوردي الأدوية لتوفير الأدوية المقدمة في اليوم الطبي المجاني .

من جهته أشار سعادة المهندس ابداح إلى أن الهدف من اليوم الطبي المجاني هو تعزيز الرعاية الصحية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وخدمة الأهل والمجتمع في لواء الأغوار الشمالية، مثمنا جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي وجمعية سيدات وادي الريان لإقامة هذه الفعالية .

بدوره قال نائب مدير مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي الدكتور سليمان المومني مندوبا عن مدير المستشفى الأستاذ الدكتور خلدون البشايرة، أن هذا اليوم الطبي جاء ضمن رؤية مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي والهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية والتشخيص المبكر والوصول الى المرضى في جميع مناطقهم وذلك خدمة للمجتمع المحلي ، مشيرا إلى أن اليوم الطبي يغطي كافة الاختصاصات الطبية والأدوية المتوفرة فيه تغطي معظم الأمراض. وأكد أنه ستتم متابعة الحالات المرضية التي تستدعي تقديم رعاية طبية متقدمة أكثر.

بدوره أكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الدكتور رشيد ابداح على سعي نقابة الأطباء على المشاركة مع جميع مؤسسات القطاع الصحي الوطني لتقديم الرعاية الصحية لمن يستحقها، مشيرا إلى دور النقابة في تعزيز ثقافة الوعي الصحي والتشخيص المبكر للأمراض مما يساهم في تقليل المضاعفات الناجمة عنها.

وشمل اليوم الطبي المجاني تقديم خدمات صيدلانية من قبل صيادلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وخدمات علاجية واستشارية من خلال الفريق الطبي التابع لمستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي في عيادات العظام والجراحة والنسائية والأطفال والقلب والباطنية وطب الأسرة والعيون والسكري والأذنية، وتقديم الأدوية المجانية.

وشارك في افتتاح اليوم اليوم الطبي المجاني الذي قدم خدماته لنحو 650 مراجع، كل من الحاكم الإداري للواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، وعضو المجلس المحلي الأستاذ عقاب العوادين، ورئيسة الجمعية السيدة ميسر الخطيب، ومدير مشاريع الجمعية السيد يزن الخطيب وجمع من وجهاء اللواء.