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عاجل / مجموعة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم تعلن وقف عبور جميع سفنها بالبحر الأحمر

منذ 4 ساعات
عاجل / مجموعة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم تعلن وقف عبور جميع سفنها بالبحر الأحمر

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