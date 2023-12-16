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إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمتي قتل في لواءي وادي السير وعين الباشا

16 ديسمبر 2023
إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمتي قتل في لواءي وادي السير وعين الباشا

 

 

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا .

وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول وما لبث أنْ فارق الحياة وفُتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار .

وأكّد أنّ اليوم تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضا أن فارقت الحياة .

وتابع الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.


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