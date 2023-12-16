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وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

16 ديسمبر 2023
وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

وطنا اليوم – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الأردن يعتبر من قادة الريادة والابتكار في المنطقة، إذ أثبت الرياديون الأردنيون تفوقهم محليا وعربيا وعالميا، وقدرتهم على تحقيق النجاحات رغم التحديات التي تواجههم.
وقال خلال استقباله وفداً من كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن الأردن صدر مشاريع ريادية عديدة استطاعت أن تثبت نفسها إقليميا وعالميا وحققت نجاحات كبيرة جدا واستحوذ عليها عدد من الشركات العالمية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد الهناندة خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، من خلال التعاون الاستراتيجي بينهما بمختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والإمارات من خلال مبادرات ومشاريع متخصصة بالاقتصاد الرقمي والإبداع والابتكار، لافتا إلى عدد من المبادرات التي تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين القائمة على أسس التكامل وتوافق الرؤى، منها مبادرة المليون مبرمج، وجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، التي جاءت جميعها ترجمة للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادة البلدين الشقيقين.
وعرض الهناندة للوفد أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم التحول الرقمي، وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي، وتسهيل تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يمتاز بإمكانات نمو عالية، وتوافر موارد بشرية ماهرة، وبنية تحتية آمنة، وقوانين وحوافز داعمة.
من جهته، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تحرص على التعرف على تجارب الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.


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