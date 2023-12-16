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نعي سمو أمير التواضع بدولة الكويت

16 ديسمبر 2023
نعي سمو أمير التواضع بدولة الكويت

وطنا اليوم – إيماناً وتسليماً بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى ينعى معالي العين جمال أحمد الصرايرة ومعه مئات الخريجين من جامعة الكويت بالأردن سمو أمير التواضع والوفاء للأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الراحل؛ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،ونتقدم من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وآل الصباح الأكارم والشعب الكويتي الشقيق العزيز بأحر آيات التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته- آمين.
إنا للّه وإنا إليه راجعون.


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