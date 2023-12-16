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الجامعة العربية تنعي أمير الكويت

16 ديسمبر 2023
الجامعة العربية تنعي أمير الكويت

وطنا اليوم – نعت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، ولكل الأمة العربية بوفاة أمير الكويت.
واعتبر أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحة، وأفنى حياته في خدمة بلده، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها فظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.
وقال الامين العام إن مآثر الفقيد تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي، وإن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.


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