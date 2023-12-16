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الميثاق الوطني في حوارية سياسية من العقبة حول “اثر الوعي السياسي في تعزيز المشاركة الحزبية و تمتين الجبهه الداخلية”

منذ دقيقتين
الميثاق الوطني في حوارية سياسية من العقبة حول “اثر الوعي السياسي في تعزيز المشاركة الحزبية و تمتين الجبهه الداخلية”

وطنا اليوم – نظم حزب الميثاق الوطني امس الجمعة و بحضور حاشد من حواريه سياسية في مدينة العقبة حول أثر الوعي السياسي على تعزيز المشاركة الحزبية و تمتين الجبهه الداخليه من منتسبي ومؤازري الحزب وعدد من منتسبي الاحزاب الوطنية وطلاب الجامعات وأعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي و المجلس الاستشاري و رئيس و أعضاء الهيئة الاداريه في العقبة والتي جرت بمقر الحزب في العقبة.

استهل الحواريه عضو المجلس الاستشاري عبيد ياسين مشيرا إلى اهميه عقد هذه الحواريات السياسيه في ظل احداث غزه و تأثيرها على المنطقه مشيراً إلى موقف و جهود جلالة الملك المتقدمه في هذا الإطار.

كما تحدث النائب الثاني لأمين عام الميثاق الوطني محمد الحجوج حول الأوضاع في غزه وتداعياتها السياسية وموقف الأردن المتقدم فيها وكيف ساهمت احداث غزه بإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة على مستوى العالم.

كما تحدثت الدكتورة روان الحياري مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية و الوطنية حول أهمية الوعي السياسي و مدى إدراك و معرفة الحقوق و الواجبات السياسية و ادراك الواقع السياسي وتحدياته في الاقليم والعالم واهميه وسبل إمتلاك و تعزيز جوانب الثقافة الحزبية و السياسية كتنشئة و تربية و علوم و انعكاس ذلك على المشاركة السياسية الفاعلة.

وفي اطار الحديث عن متانة الجبهه الداخليه الأردنيه اشارت إلى ان حكمة القيادة الهاشميه والوعي بالتحديات السياسية التي يتمتع بها المجتمع الأردني و التفافهم حول قيادتهم الهاشمية التي ضربت مثالا متقدما على مستوى العالم في احداث غزة.
مساعد الامين العام لشؤون النقل ضيف الله ابو عاقولة اكد على أهمية مشاركة الشباب والمرأة ودورهم الرئيسي الواضح بالحزب وهذا ياتي من خلال استراتيجية الحزب التي سيتم بناء برنامج الحزب عليها بالتشاور مع قواعد الحزب بكل محافظاتنا التي نعتز بها .

وتم فتح باب الحوار الذي ساهم فيه نخبة من ابناء مدينة العقبة ثغر الاردن الباسم وضيوفهم.


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