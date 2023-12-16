الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الهيئة العامة في محافظة عجلون

وطنا اليوم – التقت الأمانة العامة لحزب إرادة بحضور معالي الأمين العام نضال البطاينة بأعضاء الهيئة العامة في محافظة عجلون، في إطار النهج التشاركي للحزب والتواصل مع كافة أعضاءه، واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة على كافة الصعد.

كما جرى خلال اللقاء اطلاع أعضاء الحزب في المحافظة على التعليمات المعدلة للهيكل التنظيمي لمجالس الفروع وآلية عملها، وخطط الحزب في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقدم أعضاء الحزب في عجلون آراءهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، حيث اتسم اللقاء بالشفافيه والانفتاح على مختلف النقاشات و الاراء.

الاوضاع في قطاع غزة كانت حاضرة بقوة على اللقاء، حيث تم قرأت الفاتحة على اروح الشهداء، واشاد الحضور بمواقف الحزب الداعمة للموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحضر اللقاء عدد من نواب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، ورئيس واعضاء مجلس فرع حزب ارادة في محافظة عجلون، وأعضاء المجلس الوطني في الحزب، ورئيس البلدية حمزة الزغول، ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني، بالإضافة إلى جميع أعضاء الهيئة العامة في محافظة عجلون.