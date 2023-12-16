الرواجبه يدعو إلى العمل على تدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات الجامعيين قبل سنة من التخرج

وطنا اليوم – دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى العمل على تدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات الجامعيين قبل سنة من التخرج.

وقال المهندس الرواجبة، في بيان اليوم السبت، إن تدريب الخريجين قبل تخرجهم بسنة سيسهم في الإسراع بتأهيلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم خبرات تمكنهم من الوصول السهل للوظائف وفرص التشغيل في سوق العمل محليا أو خارجيا.

وأضاف أن انخراط طلبة تخصص تكنولوجيا المعلومات بمختلف التخصصات بالجامعات الأردنية في التدريب لدى الشركات العاملة بالقطاع سيساعد على توفير دخل مالي للطالب وتخفيف العبء عن أسرته، بالإضافة لفرص تشغيل بعد التخرج مباشرة.

وبين أن هذه الآلية يمكن تطبيقها من خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تشرف عليه وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة والذي يقدم الدعم لتدريب الخريجين لدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع والتي يصل عددها لنحو ألف شركة، على استعداد لتنفيذ هذه الآلية وتوفير التدريب المناسب للطلبة الخريجين والتمسك بهم للعمل ضمن كوادرها، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة الإقتصاد الوطني من خلال توليد فرص العمل وتشغيل الشباب، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

يشار إلى أن وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تغطية 50 بالمئة من المكافآت الشهرية للمستفيدين من البرنامج لمدة 12 شهراً.

وأكد المهندس الرواجبة ضرورة التركيز على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلباً أساسياً والمساهمة بتحسين قطاع التعليم والتدريب.