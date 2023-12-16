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علان : النشاط التجاري لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في السوق المحلية متوسط

منذ 4 ساعات
علان : النشاط التجاري لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في السوق المحلية متوسط

 

وطنا اليوم – قال رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، إن النشاط التجاري لهذا القطاع لقطاع بالسوق المحلية في الوقت الحالي “متوسط”، وأفضل من فترات سابقة من العام الحالي.
وقال علان في تصريحٍ صحفي، أن مبيعات قطاع الألبسة والأحذية تأثرت بالظروف الجوية التي سادت خلال الفترة الأخيرة وأسهمت بتحريك نشاط السوق، وسط وفرة كبيرة من البضائع المختلفة.
وأضاف أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والظروف التي تمر على أهالي قطاع غزة انعكست على نشاط القطاع، على الرغم من استقرار الأسعار، وانخفاضها بنسبة تراوحت بين 3 و5 بالمئة على بعض الأصناف.
وأشار إلى أن مستوردات المملكة للموسم الشتوي الحالي من الألبسة تقدر بنحو 90 مليون دينار، مقابل 14 مليون دينار من الأحذية، مبيناً أن هذه الأرقام تقريبية.
من جهة أخرى، ذكر علان أن تجار القطاع قدموا تبرعات عينية من خلال حملة (غزة في قلوبنا) وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بقيمة 3.06 مليون دولار، دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.
ولفت إلى أن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغ 558 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين وتركيا وفيتنام وكمبوديا.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفاً من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

 


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