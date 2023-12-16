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سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 40.9 دينار

منذ 6 ساعات
سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 40.9 دينار

 وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.20 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.10 و 36.40 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 330 دينارا، فيما الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية “ضعيف”.
وأشار علان في تصريح صحفي ، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 2020 دولاراً للأونصة الواحدة.

 


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