عمان الأهلية تشارك بأعمال الملتقى الشبابي بمجلس الأعيان لنصرة فلسطين ودعم الجهود الملكية

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الأهلية بأعمال الملتقى الشبابي في مجلس الأعيان لنصرة فلسطين ودعم الجهود الملكية، والذي دعا من خلاله دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يوم الأربعاء الموافق 13/12/2023 الشباب الأردني إلى الوقوف خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن القضية الفلسطينية، ومنع إسرائيل من استمرار ممارساتها الاجرامية، ووقف عدوانها البشع على الشعب الفلسطيني .

حيث أكد دولة رئيس مجلس الأعيان خلال الملتقى على متانة مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، داعياً إلى عدم المساس بأمان الوطن عبر نشر الأخبار الكاذبة، مؤكداً تأييده لمواقف جلالة الملك في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار الفايز إلى أن جلالة الملك كان في طليعة من تصدى لهذا العدوان البربري، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقفه، مشيداً بالجهود والمساعي التي قام بها جلالته على الصعيدين العربي والدولي، والتي عملت على إحداث تغيير في الرأي العام الدولي، مما جعل الرواية الاسرائيلية تنهار امام الحقائق التي كشفها جلالة الملك لهم حول حقيقة هذا العدوان والجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل.

بدوره أكد رئيس لجنة الثقافة والشباب في مجلس الأعيان معالي السيد محمد داودية على أهمية دور الشباب الأردني في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، قبل أن تُختتم أعمال الملتقى بتوقيع لوحة نصرة للشعب الفلسطيني ودعم جهود جلالة الملك.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد مثل جامعة عمان الأهلية في الملتقى كلا من الطالب سامر جميل غدايرة رئيس نادي سيادة القانون، الطالبة ملك نضال الحوراني نائب رئيس نادي البحث العلمي، وبمرافقة مشرف النشاطات والأندية الطلابية في عمادة شؤون الطلبة السيد محمد عبدالقادر اللوزي.