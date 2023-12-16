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رئيس جامعة عمان الأهلية يكرم الفائزين بمسابقة الروبوتات بنسختها الرابعة

منذ 5 ساعات
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وطنا اليوم-كرم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بحضور عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور جمال النابلسي والمهندس أحمد الحوراني، الفريقان الفائزان من جامعة عمان الاهلية بمسابقة الروبوتات بنسختها الرابعة على مستوى الجامعات الاردنية وهم: فريق Hysteria)) حيث حصل على المركز الأول وكذلك على جائزة أفضل برمجة وكانت قيمة الجائزة (800 دينار)، ويتكون الفريق من: –

  1.  عبد الرحيم كوكش
  2. محمد عدنان عبد الوراث
  3. حمزة ثائر الناصري
  4. الاء عبد الغني.

والفريق الثاني (Circuit-Breakers) حصل على المركز الثالث وكانت قيمة الجائزة (300 دينار) ويتكون الفريق من: –

  1. محمد السيد أحمد
  2. براء محمد حسنية
  3. شهد أبو قضاله
  4. عبد الله الرجوب.

وأشرف على الفريقين المهندس محمد رائد خرفان من خلال تصميم وبرمجة الروبوتات ومتابعتهم.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، عن فخره بالإبداع والجهود المبذولة من قبل الطلاب والمشرف على الفريقين، مؤكدًا على التزام الجامعة بدعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب وتعزيز روح المنافسة.

 


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