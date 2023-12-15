وزير الخارجية: إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام. التي شكلت أساسا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن محادثات الجمعة جرت في الغرفة نفسها التي حدثت بها مفاوضات أوسلو، وقال إن الأحداث الحالية تجري بسبب تراجع إسرائيل عن التزامها، وما يحصل الآن هو تعزيز الاحتلال وقتل وعد السلام ومصادرة الأراضي وحكومة إسرئيلية ترفض الدولة الفلسطينية بوضوح وصراحة.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أوسلو، على أن الأولوية الآن لوقف العدوان والقتل والتدمير ولدخول المساعدات.

وأكد الصفدي على ضرورة وقف العدوان وتبعاته وتدمير مجتمع كامل وتدمير المستشفيات والمدارس والشوارع وقتل الأطفال والنساء وبقية الثقة في السلام.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة ، في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعاً رسمياً مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا “النورديك” (النرويج – الدنمارك – السويد – فنلندا – آيسلندا) ودول اتحاد “البنلوكس” (هولندا – بلجيكا – لوكسمبورغ)، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

كما طالب أعضاء اللجنة، بالتصدي للانتهاكات الصارخة كافة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة، أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية، لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وشدد أعضاء اللجنة، على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.