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مصادقة إسرائيلية على تفريغ شاحنات مساعدات عند معبر كرم أبو سالم

منذ ساعة واحدة
مصادقة إسرائيلية على تفريغ شاحنات مساعدات عند معبر كرم أبو سالم

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، المصادقة على تفريغ شاحنات مساعدات عند الطرف الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان الجمعة بعد زيارة لإسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة أمام المساعدات الإنسانية.
وتابع سوليفان “نرحب بهذه الخطوة المهمة”، مضيفا أنه تم إبلاغه بالقرار قبل مغادرته إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو نيابة عن هيئة الأمن القومي، إن إسرائيل تعهدت في اتفاق الإفراج عن المختطفين بنقل الأغذية والمعونات الإنسانية من مصر إلى المدنيين في قطاع غزة بحجم 200 شاحنة يوميا، لكن معبر رفح يستطيع تمرير 100 شاحنة يوميا فقط، وهي تخضع لفحص أمني إسرائيلي يتم القيام به في معبر كرم أبو سالم لغاية الآن.
وأضاف المكتب أن “هذه الشاحنات اضطرت للعودة إلى معبر رفح، مما خلق اختناقا مروريا ومنع تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن أجل الإيفاء بالاتفاق، صادق الكابينيت الجمعة بشكل مؤقت على تفريغ الشاحنات في الطرف الغزي من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح”.
وأوضح المكتب أن القرار يشير إلى أن المعونات الإنسانية التي تأتي من مصر فقط هي التي ستدخل قطاع غزة من خلال هذه الطريقة.


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