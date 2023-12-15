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الأردنيون يعلقون: الأميرة سلمى ابنة واخت رجال

منذ 5 ساعات
الأردنيون يعلقون: الأميرة سلمى ابنة واخت رجال

وطنا اليوم:لاقت مشاركة الاميرة سلمى بنت عبدالله الثاني بعملية الانزال الجوي للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76 اشادة واسعة وتفاعلا كبيرا في الشارع الأردني ومواقع التواصل.
وأعرب الأردنيون عن فخرهم واعتزازهم بما تقوم به القيادة الهاشمية في سبيل كسر الحصار وتلبية احتياجات الأهل في غزة، وجاءت أبرز التعليقات: “ابنة واخت رجال”
وأكدوا ان هذ الحدث ليس بغريب عن الهاشميين والأردن بكافة مكوناته وقطاعاته، الذي يهب نصرة ودعما ومساندة للأشقاء الفلسطينيين لتعزيز صمودهم وثباتهم على ارضهم في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
ونفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.


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