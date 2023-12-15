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إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بالرصاص في خان يونس

منذ 5 ساعات
إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بالرصاص في خان يونس

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، أن مراسل قناة الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح في خان يونس، بالرصاص في اليد.
وأضاف الإعلام الفلسطيني أنه تم نقل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي، لتلقي العلاج، فيما لم ذكر الوضع الصحي وائل.
وافاد مراسل الجزيرة بإصابة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.
وأوضح المراسل أن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة.
وكان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله، ونجاة ابنته بتول.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بقصف استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم 9 أطفال.


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