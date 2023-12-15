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مقتل قائد دبابة إسرائيلية بمعارك جنوب قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل قائد دبابة إسرائيلية بمعارك جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة من قوات الاحتياط الجمعة في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن للواء (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاما)، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، تشكيل “آثار حديدية” (401)، في معركة جنوب قطاع غزة، 23 عاماً.
وبذلك ارتفع عدد القتلى من جنود وضباط الاحتلال منذ بدء العدوان البري إلى 118 قتيلا، و449 قتيلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انتشال جثتين لمحتجزين
وفي وقت سابق ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثتين لمحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، ويبلغ عمرهما (19 عاما).
وقال إن الجيش انتشل جثتين للجندي نيك بيزر الذي كان يعمل سائقا والعريف رون شيرمان وكان ضابط تنسيق وارتباط، مشيرا إلى أنه نقلهما إلى فلسطين المحتلة.
وأضاف جيش الاحتلال أنه بعد إجراء تحديد الهوية الجمعة ، تم إبلاغ عائلاتهما.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,787 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,897 إصابة


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