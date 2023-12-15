مئات الشهداء في مجازر جديدة بغزة

وطنا اليوم:ارتقى، الجمعة، مئات الشهداء والجرحى، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.

وتركز القصف الإسرائيلي صباح الجمعة على مدينة غزة، التي ارتقى فيها العدد الأكبر من الشهداء، حيث أكدت مصادر محلية فلسطينية ارتقاء 15 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرقي المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية النار صوب الفلسطينيين في الشوارع، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول للشهداء والجرحى، نتيجة تواصل القصف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى لاتقاء عدد من الشهداء، نقل عشر منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى عشرة منازل مأهولة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء و25 جريحا.

وفي حي الدرج في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال في عشرة قذائف، وللمرة الثانية، مدرسة فهمي الجرجاوي، حيث ارتقى أربعة شهداء، وتسعة جرحى غالبيتهم أطفال.

وتعرضت منطقة الصحابة في حي الدرج في مدينة غزة، إلى قصف صاروخي من الطيران الحربي ومدفعي من الدبابات، ما أدى لارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا تتراوح أعمارهم بين (15- 55 عاما)، بعد أن قامت قوات الاحتلال بتجريدهم من ملابسهم.

وفي منطقة النصر والشيخ رضوان شمال المدينة، ارتقى عدد من الشهداء عقب تعرض الحي ومنازل مأهولة فيه إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيّرة، وإلى قصف صاروخي من الطائرات الحربية، ولقصف مدفعي، في وقت لم تستطع فيع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم نتيجة تواصل القصف.

وفي منطقة مربع جامع فلسطين في مدينة غزة، وحسب شهود عيان، ينفذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، حيث أعدم 5 مواطنين على الأقل بينهم رجل مسن، واعتقل 15 مواطنا، عقب تجريدهم من ملابسهم.

وفي معسكر جباليا شمالي القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصفت لطائرات الاحتلال الحربية لمنازل مأهولة عدة في محيط مستشفيي كمال عدوان والعودة، كما اقتحمت الدبابات مربع المدارس التابع للأنروا في جباليا، وأطلقت النار العشوائي صوب المواطنين، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال عشرات النازحين بينهم أطفال.

وفي منطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا قصفت المدفعية بعشرات القذائف عددا من البنايات والشقق السكنية والمنازل المحيطة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء ولإصابة العشرات بجروح.

كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب العشرات، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى فجر اليوم 4 شهداء على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غربي خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال منذ ليلة أمس وفجر اليوم على أحياء عدة في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا وقرابة 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.