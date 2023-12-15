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الخارجية تعلن عن إجلاء 49 مواطنا أردنيا من قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الخارجية تعلن عن إجلاء 49 مواطنا أردنيا من قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجلاء ٤٩ مواطناً أردنياً من قطاع غزة، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية أمس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي أنه قد تم نقل ٨ من المواطنين، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة يوم أمس بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي كانت قد سيّرت إلى مطار العريش حاملة مساعدات للأشقاء في غزة، كما يجري العمل على نقل ١١ آخرين من الذين تم إجلاؤهم من غزة بواسطة باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم، حيث ستقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان بعد وصولهم. وأضاف بأن ٣٠ شخصاً آخر من الذين تم إجلاؤهم وتأمين نقلهم إلى القاهرة، يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير القضاة إن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر، والموجود منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، وتأمين نقلهم إلى مطار العريش وإلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، وتقديم أشكال المساعدة والمساندة كافة لهم.
وأضاف السفير القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ ٥٧٤ شخصاً من أصل ١٠١٠ مسجلين على قوائم الوزارة.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: – 00962799562903 – 00962799562471 – 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.


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