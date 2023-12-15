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مسيرات في عمّان والمحافظات إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

منذ ساعتين
مسيرات في عمّان والمحافظات إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية مع قطاع غزة في عمّان ومحافظات عدة وذلك إسنادا لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاع.
وطالب المشاركون بالمسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الـ7 من تشرين الأول 2023.
كما عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.
ورفع المشاركون في المسيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.
وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة. كما شارك المئات في مسيرة انطلقت بالقرب من السفارة الأميركية.
وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.


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