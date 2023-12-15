بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

منذ ساعتين
وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي خلال اجتماع عقده مع لحبيب على هامش زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى أوسلو، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية. كما شدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

يهود اميركا يجمعون تبرعات قياسية لمساعدة الكيان

15:50

فقدان السيطرة على سفينة في باب المندب.. وتوجهها للصومال

15:21

رغم الانتقادات .. الحكومة تدافع عن تثبيت التوقيت الشتوي

14:55

مقتل قائد دبابة إسرائيلية بمعارك جنوب قطاع غزة

14:45

مئات الشهداء في مجازر جديدة بغزة

14:38

الخارجية تعلن عن إجلاء 49 مواطنا أردنيا من قطاع غزة

14:18

وزير صهيوني يدعو لاحتلال قطاع غزة بالكامل

14:11

مسيرات في عمّان والمحافظات إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

13:56

الملاكمة الدولية تحتفل بيوم الوحدة بعد مرور ثلاث سنوات على رئاسة كريميلف

13:38

الجيش العربي: إحباط تهريب مخدرات قادمة من سوريا

11:44

اشتعال النيران في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر

11:26

جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي مناشير على جنوب لبنان

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023