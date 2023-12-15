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اشتعال النيران في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر

منذ 4 ساعات
اشتعال النيران في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في سفينة في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من السواحل اليمنية.
ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن مسؤول أميركي أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.
من جهتها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري” إن “سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني”.
وأضافت أمبري أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.
وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.
وفي وقت لاحق، تطرقت مذكرة إرشادية صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم “أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن، بحسب رويترز.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.
وأضافت الهيئة أنها تلقت تقارير عن واقعة أخرى على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديد


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