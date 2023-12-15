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جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي مناشير على جنوب لبنان

منذ 5 ساعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي مناشير على جنوب لبنان

وطنا اليوم:ألقى طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة مناشير فوق مناطق جنوبيّة، تُحذر عبرها ما قالت إنه “مخاطر عمليات حزب الله”.
وقالت مصادر في لبنان إن أهالي بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب وجدوا مناشير تحذيرية، ألقتها مسيّرة فوق البلدة والجوار، تُحذر عبرها ما قالت إنه “مخاطر عمليات حزب الله”.
وجاء في المناشير التي تحمل علمي “حزب الله” ولبنان: “إلى سكان جنوب لبنان، نودّ أن نعلمكم بأن حزب الله يستغل الفرصة للتسلل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم، وذلك للعمل ضدّ دولة إسرائيل، وليستغلّ ممتلكاتكم لمخطّطاته الإرهابية”.

خطر حقيقي
وتابع المنشور: “عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم، وذلك بتوخّي الحذر في المنطقة… إن تستر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هة الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر لكم!”.
وهذه المرة الأولى، منذ بدء الحرب في جنوب لبنان، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي يُلقي فيها جيش الاحتلال هذا النوع من المناشير فوق البلدات الحدودية، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي العنيف على البلدات الجنوبية


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