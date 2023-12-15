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مقتل جندي جديد في معارك جنوب غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي جديد في معارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة بمقتل جندي من سلاح الهندسة في لواء غولاني في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تكبده المقاومة مزيدا من الخسائر الفادحة في اشتباكات ضارية.
كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين وجنديين آخرين في المنطقة نفسها.
وقال جيش الاحتلال الإسرئيلي عبر صفحته الرسمية، إن الرقيب عوز شموئيل أردي، من كيبوتس حتسور،يبلغ من العمر (19 عاما ) مقاتل في كتيبة الهندسة 603، “تشكيل اقتحام من الجولان” (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 446 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

تدمير آليات عسكرية
وكان الناطق العسكري لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة قال الخميس في بيان إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا”.
وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي على تلغرام، مساء الخميس، أن مجاهدي القسام تمكنوا من قتل 36 جندياً من جيش الاحتلال، وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح.
وأكد، أنه تم الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعض من جنود الاحتلال، إثر استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.
وأشار أبو عبيدة، إلى أنه تم عمليات القنص المحققة ذد جنود الاحتلال، فما استهدف عناصر القسام، مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.


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