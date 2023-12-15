جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة جندي محتجز في القطاع

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعاد جثة أحد جنوده الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين الأسرى لديهما جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

استهداف وتدمير آليات الاحتلال

وفي سياق منفصل، قال الناطق العسكري لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا”.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي على تلغرام، مساء الخميس، أن مجاهدي القسام تمكنوا من قتل 36 جندياً من جيش الاحتلال، وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح.

وأكد، أنه تم الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعض من جنود الاحتلال، إثر استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار أبو عبيدة، إلى أنه تم عمليات القنص المحققة ضد جنود الاحتلال، في الوقت الذي ستهدف عناصر القسام، مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.