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الاحتلال يعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

منذ 4 ساعات
الاحتلال يعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

وطنا اليوم:وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات في غزة تعرض تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس، وفقا لما ذكره شهود عيان.
ويعرض جيش الاحتلال مبلغ 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حماس يحيى السنوار، و300 ألف دولار لشقيقه محمد السنوار، و100 ألف دولار للقائد العسكري لحماس محمد ضيف.
ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية قيادة حماس بالكامل في قطاع غزة عقب الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر.
وتقول تل أبيب إن الوصول إلى قادة حماس في غزة واغتيالهم يأتي على رأس قائمة أهداف الحرب الحالية، التي اندلعت إثر الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر وأطلقت عليه اسم “طوفان الأقصى”.
لكن المنشور الأخير يبدو، في نظر البعض، دليلا على استمرار الفشل الاستخباري الإسرائيلي، فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي تتباهى بقدراتها المتقدمة عجزت عن توقع هجوم حماس، فضلا عن الوصول إلى قادتها بعد مرور نحو 70 يوما من القتال.
ولجأت الآن إلى عرض المكافآت على سكان غزة، وهو أسلوب لا تعتمده المخابرات الإسرائيلية كثيرا.


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