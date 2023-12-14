انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال، الشركتان الرئيسيتان في غزة، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع.

وقالت الشركتان في بيان لهما، مساء الخميس: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر”.

اليوم الـ69 من العدوان

في اليوم الـ69 من الحرب على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرئيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة في عدة محاور وإيقاع المزيد من الخسائر الفادحة في صفوف الجيش الوهن.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,787 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,897 إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 445 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر