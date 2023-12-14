بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

منذ 4 ساعات
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال، الشركتان الرئيسيتان في غزة، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع.
وقالت الشركتان في بيان لهما، مساء الخميس: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر”.

اليوم الـ69 من العدوان
في اليوم الـ69 من الحرب على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرئيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة في عدة محاور وإيقاع المزيد من الخسائر الفادحة في صفوف الجيش الوهن.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,787 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,897 إصابة.
في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 445 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:36

العين المومني يُحذّر من خطورة “التهجير الناعم” ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً

21:34

تهنئة وتبريك للدكتورة اسراء ابو الحاج

21:24

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الدباس / محافظة البلقاء بالمرحوم عبد الرحمن عبد الحميد المرعي الدباس

21:11

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة أبو زيد / سحاب

20:35

رئيس الموساد يبحث عن صفقة تبادل اسرى .. وحماس تؤكد: بعد الاستجابة لشروطنا

20:20

الدكتور عطا ابو الحاج يهنىء ابنة شقيقه إسراء بمناسبة إجتيازها إمتحان مزاولة الطب البشري

20:17

الاحتلال يعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

20:03

ظهور لافت للشرطة الفلسطينية بقطاع غزة رغم ضراوة المعارك

19:53

ولي العهد يعزي بالشهيد النعيمي

19:26

تكدس المساعدات على معبر رفح.. وطول الانتظار يهدد بتلفها

19:15

الأردن يدين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين

19:10

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور محمود السلمان بمناسبة فوزه بجائزة مجمع اللغة العربية

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023