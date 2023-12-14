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ولي العهد يعزي بالشهيد النعيمي

منذ 5 ساعات
ولي العهد يعزي بالشهيد النعيمي

وطنا اليوم:قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، واجب العزاء لذوي شهيد الواجب، الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، الذي استشهد الثلاثاء الماضي، إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
وأعرب سموه خلال زيارته لبيت العزاء، في قرية كتم بمحافظة اربد، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.


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