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الأردن يدين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين

منذ 4 ثواني
الأردن يدين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيم جنين، واقتحام عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجداً وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته اليوم، في تصرف أرعن يمثل استفزازاً صارخاً يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك حرمة الأماكن الدينية والإساءة لها، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة إدانة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال ومعاقبة فاعليها، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وضمان حماية المدنيين ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.


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