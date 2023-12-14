د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور محمود السلمان بمناسبة فوزه بجائزة مجمع اللغة العربية

وطنا اليوم: يتقدم ناشر موقع وطنا اليوم الدكتور قاسم العمرو من الأستاذ الدكتور محمود السلمان عميدَ كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا بمناسبة فوزه المستحق بجائزة مجمع اللغة العربية لأفضل كتاب مؤلف عن روايته ” في ثنايا الحي.

والأستاذ الدكتور محمود السلمان حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص اللغويات من جامعة درم في المملكة المتحدة، ولديه العديد من المؤلفات الإبداعية