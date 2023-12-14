بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور محمود السلمان بمناسبة فوزه بجائزة مجمع اللغة العربية

منذ ثانيتين
د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور محمود السلمان بمناسبة فوزه بجائزة مجمع اللغة العربية

وطنا اليوم: يتقدم ناشر موقع وطنا اليوم الدكتور قاسم العمرو من الأستاذ الدكتور محمود السلمان عميدَ كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا بمناسبة فوزه المستحق بجائزة مجمع اللغة العربية لأفضل كتاب مؤلف عن روايته ” في ثنايا الحي.
والأستاذ الدكتور محمود السلمان حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص اللغويات من جامعة درم في المملكة المتحدة، ولديه العديد من المؤلفات الإبداعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

البترا مثال؛ تحديث المخططات التنموية وإستعمالات الأراضي للتكيف مع آثار التغير المناخي

19:00

الأردن يشارك في الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ويسلم رئاسة المجلس لدولة قطر

18:55

الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ويجرونها إلى الموانئ اليمنية

18:25

حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يقيم محاضرة عن المرأة في الحياة السياسية والحياة الحزبية

16:31

6.9 مليار دولار الدخل السياحي الأردني خلال 11 شهرا

16:15

شاهد: جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

15:54

الاحتلال يدّعي اعتقال العشرات من عناصر حماس في غزة

15:45

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لعدد جرحى جيشه

15:11

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

14:57

الجيش: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

14:43

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

14:37

أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023