الأردن يشارك في الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ويسلم رئاسة المجلس لدولة قطر

وطنا اليوم:سلم الأردن دولة قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته 26، بعد ترؤس الأردن رئاسة المجلس في دورته 25.

وأكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 26، اليوم الخميس، في الدوحة، أهمية التعاون العربي المشترك في قطاع السياحة، والتركيز على السياحة البينية العربية والبرامج المشتركة، وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدان العربية، وذلك لما تشكله السياحة العربية من عنصر أساسي في دعم الاقتصادات العربية.

وبين أن الأرقام التي شهدتها المنطقة العربية والصادرة عن منظمة السياحة العالمية، تدل على أن القطاع السياحي العربي منيع وقادر على التعافي بشكل كبير ومنفرد عالميا.

وشارك الأردن في اجتماعات المجلس الوزاري بدورته 26، والتي اشتملت أهم بنوده على دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، والمدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، والعمل على تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك عربي، وبحث الابتكار السياحي والسياحة الذكية والتغيرات المناخية وأثرها على السياحة العربية.

كما تضمن جدول الاعمال للدورة، دليل السياحة الميسرة والذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة وملتقيات أخرى لتنشيط السياحة العربية البينية، وإختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2024، وإختيار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وموعد انعقاد الدورة القادم 27، والعديد من المواضيع الأخرى على جدول أعمال الإجتماع.

وعلى صعيد متصل، التقى القيسي على هامش الإجتماع، عدداً من نظرائه من وزراء السياحة العرب، وبحث معهم سبل تفعيل التعاون العربي المشترك ودعم السياحية البينية بشكل حقيقي وفعال.

وأكد خلال لقاءاته، الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووقف العدوان الغاشم على غزة فورا، بالإضافة إلى سبل دعم السياحة في فلسطين المحتلة كجزء من دعم الإقتصاد الفلسطيني.