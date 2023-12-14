بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ويجرونها إلى الموانئ اليمنية

منذ 3 ثواني
الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ويجرونها إلى الموانئ اليمنية

وطنا اليوم:قال مصدر ملاحي يمني، الخميس، إن الحوثيين احتجزوا سفينة جديدة وأجبروها إلى التوجه إلى الموانئ اليمنية
وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن جهة تصف نفسها بالبحرية اليمنية أبلغتها بأنها حولت مسار سفينة نحو سواحل اليمن.
ونقلت محطة “إي بي سي” الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن صاروخا أطلق من منطقة تحت سيطرة الحوثيين أخطأ سفينة بمضيق باب المندب.
وكان الحوثيون، قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه أنهم سيعملون على استهداف جميع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحوثيون في البيان: “انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة. نعلن أننا سنقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات تابعة للاحتلال، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات تابعة للاحتلال”.
وأهاب الحوثيون بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المذكورة، وتجنب الشحن على متن تلك السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفن دول العالم بالابتعاد عن السفن التي سيتم استهدافها
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للموانئ بحجب بيانات السفن القادمة والمغادرة، تجنباً لتعرّضها إلى هجوم، بحسب ما كشفه موقع “غلوبس” الإسرائيلي، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقال الموقع المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر، أمس الأربعاء، 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، تعليمات عاجلة إلى الموانئ في دولة الاحتلال، بإزالة المعلومات المتعلقة بالسفن من مواقعها الإلكترونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:25

حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يقيم محاضرة عن المرأة في الحياة السياسية والحياة الحزبية

16:31

6.9 مليار دولار الدخل السياحي الأردني خلال 11 شهرا

16:15

شاهد: جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

15:54

الاحتلال يدّعي اعتقال العشرات من عناصر حماس في غزة

15:45

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لعدد جرحى جيشه

15:11

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

14:57

الجيش: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

14:43

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

14:37

أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

14:27

خبراء أمميون: إسرائيل قتلت 12 ألف امرأة وطفل بغزة

14:18

الأردن يرسل 3 طائرات محملة بـ 41 طنا من المساعدات لغزة

13:35

أمر غير متوقع.. ماذا حدث لممثل الاحتلال الإسرائيلي بعد رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023