الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ويجرونها إلى الموانئ اليمنية

وطنا اليوم:قال مصدر ملاحي يمني، الخميس، إن الحوثيين احتجزوا سفينة جديدة وأجبروها إلى التوجه إلى الموانئ اليمنية

وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن جهة تصف نفسها بالبحرية اليمنية أبلغتها بأنها حولت مسار سفينة نحو سواحل اليمن.

ونقلت محطة “إي بي سي” الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن صاروخا أطلق من منطقة تحت سيطرة الحوثيين أخطأ سفينة بمضيق باب المندب.

وكان الحوثيون، قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه أنهم سيعملون على استهداف جميع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحوثيون في البيان: “انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة. نعلن أننا سنقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات تابعة للاحتلال، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات تابعة للاحتلال”.

وأهاب الحوثيون بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المذكورة، وتجنب الشحن على متن تلك السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفن دول العالم بالابتعاد عن السفن التي سيتم استهدافها

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للموانئ بحجب بيانات السفن القادمة والمغادرة، تجنباً لتعرّضها إلى هجوم، بحسب ما كشفه موقع “غلوبس” الإسرائيلي، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقال الموقع المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر، أمس الأربعاء، 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، تعليمات عاجلة إلى الموانئ في دولة الاحتلال، بإزالة المعلومات المتعلقة بالسفن من مواقعها الإلكترونية.