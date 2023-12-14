حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يقيم محاضرة عن المرأة في الحياة السياسية والحياة الحزبية

وطنا اليوم – أقام مكتب المرأة والأسرة والطفل في حزب الوحدويون الديقراطي الأردني محاضرة سياسية ضمن البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي يقوم به الحزب بعنوان” المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص” ألقتها الأستاذة الدكتورة إيمان فريحات من جامعة العلوم التطبيقية.

واستهلت المحاضرة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين وقطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة التي يقوم بها الكيان بحق المدنيين في قطاع غزة.

واستعرضت رئيسة مكتب المرأة وشؤون الأسرة والطفل السيدة غدير نفاع مهام وواجبات مكتب المرأة وشؤون الأسرة والطفل في حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني والتي تقوم بالعمل على تنفيذها تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمرأة والعمل على نشرها بين كافة الشرائح النسوية في المجتمع الأردني. والعمل على إعداد برنامج حول سياسات الحزب تجاه الأسرة والطفولة وحمايتها والنهوض بها وتمكينها في الحياة السياسية والحزبية وتوثيق علاقة الحزب وتمثيله لدى كافة الهيئات والإتحادات المعنية بشؤون المرأة والتواصل معها بإستمرار، والعمل على تمثيل الحزب بالمؤتمرات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل.

وتحدثت الدكتورة إيمان فريحات عن دور المرأة الاردنية في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حتى يومنا هذا، ومشاركتها في صنع القرار في ظل عدم وجود قناعة لدى غالبية الرجال بقدرة المرأة على القيام بالعديد من الأعمال، وعدم السماح للمرأة بتولي بعض المناصب الحساسة في الدولة، مثل منصب رئيس وزراء.

وأكدت فريحات بأن القوانين والتشريعات الأردنية عززت ومكنت المرأة، بينما كفلت الدولة الأردنية تمكينها من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الأحزاب والإنتخابات الجديدين وأقرار حزمة من القوانين والتشريعات، التي تعزز وتطور تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وبينت فريحات أن المرأة تواجه معوقات كثيرة تحول دون إثبات ذاتها وكفاءتها فعلياً، وإظهار أهمية دورها الأساسي في المشاركة السياسية الفاعلة، الذي كفله الدستور، والمضي قدماً جنباً إلى جنب مع الرجل للأرتقاء بالمجتمع والأجيال القادمة لتكون اللبنة الأساسية في النهوض بعجلة الحياة السياسية في الأردن.

وأضافت فريحات أن الدستور الأردني يعتبر أن جميع الأردنيين متساوون أمام القانون سواء ذكر أو أنثى دون تميز بالدين أو الجنس أو اللون أو العرق، وعلى الدولة توفير العمل لجميع الأردنيين وضرورة توفير فرص العمل المناسبة للمرأة بما لا يتخالف مع العادات والتقاليد والأعراف الأردنية في كافة مناحي الحياة المختلفة. وقرر مكتب المرأة وشؤون الأسرة والطفل في الحزب استمرار عقد هذه المحاضرة التوعوية بشكل دوري تماشياً مع سياسية الحزب التي تعمل على نشر الوعي والتثقيف لدى المواطنين حول العمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص.

وحضر اللقاء عدد من سيدات المجتمع الناشطات في مجال العمل الحزبي والتطوعي.