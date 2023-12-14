بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد: جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

منذ 3 ساعات
شاهد: جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

وطنا اليوم:في جريمة ضد الدين الإسلامي جديدة نشر حساب إسرائيلي على تليغرام يدعى “إنتلنيوز” (‏Intellinews) مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يغنون أغاني دينية داخل أحد مساجد مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لروايات شهود عيان، فقد اقتحم جنود الاحتلال بأحذيتهم مسجدا في جنين أثناء أذان الظهر، واعتقلوا الموجودين داخله، ثم شرعوا في استخدام مكبرات الصوت في المسجد لترديد أغاني عيد الأنوار (الحانوكا).
ويحيي اليهود في كافة أنحاء العالم الاحتفالات بهذا العيد تخليدا لذكرى ما يسمى “انتصار أبناء الحشمونيين” في ثورتهم على الإغريق خلال فترة “الهيكل الثاني”، وفق زعم اليهود الذين ادّعوا أن الإغريق اضطهدوا الحقوق ومنعوا العبادات اليهودية، ونتج عن “ثورتهم” احتلال القدس واستبدال الحكم اليهودي بالأغريقي.
ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد 8 فلسطييين وتدمير واسع في الممتلكات.
وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف آلاف الشهداء والجرحى.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:25

حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يقيم محاضرة عن المرأة في الحياة السياسية والحياة الحزبية

16:31

6.9 مليار دولار الدخل السياحي الأردني خلال 11 شهرا

15:54

الاحتلال يدّعي اعتقال العشرات من عناصر حماس في غزة

15:45

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لعدد جرحى جيشه

15:11

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

14:57

الجيش: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

14:43

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

14:37

أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

14:27

خبراء أمميون: إسرائيل قتلت 12 ألف امرأة وطفل بغزة

14:18

الأردن يرسل 3 طائرات محملة بـ 41 طنا من المساعدات لغزة

13:35

أمر غير متوقع.. ماذا حدث لممثل الاحتلال الإسرائيلي بعد رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة

13:21

أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة طلبة من العلوم والتكنولوجيا بحادث السير المؤسف بمنطقة سلحوب

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023