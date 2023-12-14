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الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ 5 ساعات
الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

وطنا اليوم:اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وحمل جلالته، سمو الشيخ أحمد الصباح تحياته لسمو الشيخ نواف الصباح، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية.


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