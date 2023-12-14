أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 85% من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب.

وأضافت أونروا أن سوء الأحوال الجوية يؤدي لتفاقم مخاوف من انتشار الأمراض بين السكان في القطاع

وقال المتحدث باسم أونروا من قطاع غزة عدنان أبو حسنة: أن مدينة رفح تستوعب فقط وعدد سكانها 200 ألف، لكن عندما يصل عدد السكان إلى 1.2 مليون هذا يعني كارثة كبرى على كل المستويات.

ولفت إلى وجود عائلات نصبت مخيمات عشوائية تتكون من بعض من قطع النايلون وبعض الأخشاب كما أن هناك أشخاصا ينامون في العربات أو حول مراكز الإيواء.