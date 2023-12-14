بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

منذ 5 ساعات
أونروا: 85% من سكان غزة نازحون

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 85% من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب.
وأضافت أونروا أن سوء الأحوال الجوية يؤدي لتفاقم مخاوف من انتشار الأمراض بين السكان في القطاع
وقال المتحدث باسم أونروا من قطاع غزة عدنان أبو حسنة: أن مدينة رفح تستوعب فقط وعدد سكانها 200 ألف، لكن عندما يصل عدد السكان إلى 1.2 مليون هذا يعني كارثة كبرى على كل المستويات.
ولفت إلى وجود عائلات نصبت مخيمات عشوائية تتكون من بعض من قطع النايلون وبعض الأخشاب كما أن هناك أشخاصا ينامون في العربات أو حول مراكز الإيواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:15

الأردن يدين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين

19:10

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور محمود السلمان بمناسبة فوزه بجائزة مجمع اللغة العربية

19:02

البترا مثال؛ تحديث المخططات التنموية وإستعمالات الأراضي للتكيف مع آثار التغير المناخي

19:00

الأردن يشارك في الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ويسلم رئاسة المجلس لدولة قطر

18:55

الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ويجرونها إلى الموانئ اليمنية

18:25

حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يقيم محاضرة عن المرأة في الحياة السياسية والحياة الحزبية

16:31

6.9 مليار دولار الدخل السياحي الأردني خلال 11 شهرا

16:15

شاهد: جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

15:54

الاحتلال يدّعي اعتقال العشرات من عناصر حماس في غزة

15:45

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لعدد جرحى جيشه

15:11

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

14:57

الجيش: مقتل مهرب وإصابة آخرين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023