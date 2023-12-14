خبراء أمميون: إسرائيل قتلت 12 ألف امرأة وطفل بغزة

وطنا اليوم:قال خبراء الأمم المتحدة ـ الخميس ، انه وردت تقارير بأن القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر أدى لاستشهاد نحو 12 ألف امرأة وطفل.

وتاليا ابرز التصريحات :

ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين خاصة النساء والفتيات.

التقارير تفيد بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح 951 ألف امرأة وفتاة.

1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية مثل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي.

نحذر من خطورة التهجير القسري الذي سيزيد الأضرار بشكل خطير في غزة.

إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية واضحة لضمان ألا يؤدي استخدام القوة لتهجير جماعي للمدنيين

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر من تبقى من الجرحى والكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان على إخلاء الأقسام والتجمع في ساحاتة.

واعتبر القدرة في بيان، أن ما يحدث تطور جديد وخطير في مستشفى كمال عدوان.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان من تقديم الرعاية لـ10 جرحى، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.