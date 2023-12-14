الأردن يرسل 3 طائرات محملة بـ 41 طنا من المساعدات لغزة

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 3 طائرات جديدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونروا” بحمولة 41 طنا من الملابس الشتوية والأدوية والطرود الغذائية للفلسطينيين في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: “لطالما تم اعتبار فصل الشتاء صعبًا على أهلنا في غزة، وفي ظل الظروف التي يمرون بها الآن ومنذ بداية شهر تشرين الأول، فإن الحاجة إلى تأمينهم بالملابس الشتوية أصبح من ضمن أعلى الأولويات، وعليه يتم تنويع المواد المرسلة من طبية إلى غذائية إلى ملابس شتوية لسد هذه الاحتياجات وضمن القدرة المتاحة حاليا، ونسعى إلى إرسال المزيد من الطائرات وزيادة الكمية المرسلة”.

ومن الجدير بالذكر بأنه وصل عدد الطائرات المرسلة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى لقطاع غزة 20 طائرة و39 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “إي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.