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أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة طلبة من العلوم والتكنولوجيا بحادث السير المؤسف بمنطقة سلحوب

منذ 3 ثواني
أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة طلبة من العلوم والتكنولوجيا بحادث السير المؤسف بمنطقة سلحوب

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، بأحر مشاعر العزاء والمواساة من الأسرة التعليمية ، ومن أسرة جامعة العلوم والتكنولوجيا ومن أهالي وذوي الطلبة الذين وافتهم المنيّة إثر حادث السير المؤسف في منطقة سلحوب.
سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
متمنين للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله .
إنا لله وإنا إليه راجعون


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