عمان الأهلية تستضيف لجنة السياحة والتراث بمجلس الأعيان

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة سعادة المهندس عبد الكريم الهندي، وبحضور السادة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة:

العين خالد ابو العز، العين ناصر جودة، العين محمد الازايدة، العين خير الدين هاكوز، العين عبدالله مطر، العين فاضل الحمود، العين مصطفى الرواشدة.

وذلك للاطلاع على واقع عمل كلية فنون الطهي والضيافة، وجاء ذلك بناءاً على توجيهات دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز حول تكثيف الزيارات الميدانية للقطاعات الخاصة لكافة اللجان، كلٌ وفق اختصاصه.

وحضر من جامعة عمان الأهلية عميد كلية الأعمال / وكلية فنون الطهي والضيافة الأستاذ الدكتور فايز حداد والمدير العام لفندق موفنبيك – عمان السيد أيمن رشيد، والمدير التنفيذي لكلية فنون الطهي والضيافة السيد أمين عارضة.

وقد اشار العين المهندس الهندي الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة زيارات تقوم بها اللجنة لبحث واقع القطاع التعليمي المعني بالسياحة وادارة الفنادق في كافة الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة، حيث تهدف هذه الزيارات، للاطلاع على البرنامج العملي والنظري للكليات، وتجسيد دور اللجنة الرقابي، لافتاً ان اللقاء يأتي في سياق الاستماع للمطالب، وتلخيصها وتوجيهها الى رئيس مجلس الاعيان، ليصار إلى توجيهها للجهات المعنية.

كما تحدث الهندي حول الحاجة الماسة لهؤلاء الطلبة وذلك لنقص العمالة الاردنية المدربة نتيجة الطلب عليهم من الدول المجاورة ، منوهاً الى سعي اللجنة الدائم في المضي قدماً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في دعمه الدائم للشباب وتنمية طموحاتهم بما يليق لأردنٍ مزدهر.

بدوره رحب رئيس الجامعة بأعضاء الوفد مؤكدا على أن جامعة عمان الأهلية ومنذ تأسيسها بكل ما يتعلق بتطوير الأداء التدريسي وجودة التعليم، قد وضعت خططاً مستقبليةً تضمّنت الكثير من الأسس والمعايير التي نُفّذ معظمها ولا زالت مستمرة في تنفيذ الجزء الآخر منها وصولاً إلى الأهداف المنشودة التي لا يمكن تحقيقها لولا الدعم الكبير من مؤسس هذا الصرح العلمي المرحوم الدكتور أحمد الحوراني ومن بعده رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الاستاذ عمر الحوراني ومن كافة رؤساء مجلس الأمناء المتعاقبين خلال مسيرة الجامعة ، مشيرا الى تميّز الجامعة محليا وعربيا وعالميا في التصنيفات الدولية ومتحدثا عن كلياتها والبرامج والتخصصات التي تُدرّس فيها.

وأعرب رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني عن التعاون الدائم والمستمر بين الجامعة وكافة القطاعات الخدمية والسياحية بما يخدم مصلحة الأردن، وأن الجامعة تسعى دائما لاستحداث التخصصات الفريدة والمميزة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والعربي والدولي، مثمّناً زيارة اللجنة واهتمامها الدائم لتطوير القطاع السياحي.

بدورهم أثنوا السادة الأعيان على عمل الكلية في صقل مهارات طلبتها التطبيقية والعلمية، مشيرين إلى أهمية المضي قدما بتطويرعمل الكلية لرفد هذا القطاع بالكوادرالبشرية المؤهلة .

ونظمت الكلية جولة لأعضاء اللجنة حول ما تقدمه من خدمات للطلبة، ولقاء مع طلبة الكلية .

وفي نهاية الزيارة تم تقديم الدروع التذكارية تقديرا للجهود المشتركة بين اللجنة والجامعة.