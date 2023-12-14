ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 6.5% خلال 10 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 7.937 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.450 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20535 رخصة حتى نهاية تشرين الأول الماضي من هذا العام، مقارنة مع 21473 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 4.4 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية تشرين الأول للعام الحالي نحو 6.6 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 6.2 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام، نحو 1.34 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 28 .1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.7 بالمئة.

وفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 بالمئة، بزيادة نسبتها 3.6 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 7.5 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.946 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.263 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.2 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.4 بالمئة.

أما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2307 رخص، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 880 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 912 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة.