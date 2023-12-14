الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

وطنا اليوم:واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميٍس، جولاته الميدانيَّة في محافظة العقبة، وافتتح طريق العقبة الخلفي الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص بعد انتهاء أعمال تأهيله وصيانته.

ووصلت كلفة تأهيل وصيانة الطريق، إلى نحو 3 ملايين دينار.

وشدد الخصاونة، على ضرورة التأكُّد من إدامة جودة الطُّرق ومأمونيَّتها في العقبة وجميع محافظات المملكة، وتوفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وضمان انسيابيَّة الحركة والتَّسهيل على مستخدميها.

وبدأت أعمال تأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الممتدّ ما بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص في شهر أيَّار من العام الحالي، وشملت إعادة تأهيل شاملة للخلطات الاسفلتيَّة ومعالجة الأضرار السَّابقة وفق أفضل معايير السَّلامة.

كما افتتح رئيس الوزراء جسر وادي اليُتُم في محافظة العقبة بعد انتهاء أعمال صيانته وإعادة تأهيله، بكُلفة تبلغ قُرابة (395) ألف دينار.

وبدأت أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي اليُتُم في شهر أيَّار من العام الحالي، وبطول (200) متر، وشملت إجراء صيانة وإعادة تأهيل شاملة وفق أحدث المواصفات، وبما يتناسب مع إجراءات السَّلامة والوقاية الضَّروريَّة