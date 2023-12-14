المنخفض يرفد السدود بـ4 ملايين متر مكعب من المياه

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغ نحو 4 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 85 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 29,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وحول كمية الامطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الخميس 14/12/2023 ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد الى 28,6% مقارنة مع 17,1% لنفس الفترة من العام الماضي