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الخارجية: العمل على إجلاء 92 أردنيا من غزة

منذ 3 ثواني
الخارجية: العمل على إجلاء 92 أردنيا من غزة

وطنا اليوم:استمرارا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في قطاع غزة، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، الخميس، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء ٩٢ مواطناً أردنياً من المقيمين والموجودين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والموجود حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1010 أشخاص لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 525 منهم.
وجدد السفير القضاة تأكيده استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

– 00962799562903
– 00962799562471
– 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏op.ctr@fm.gov.jo


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