إعادة ضخ المياه إلى مناطق واسعة في عمان والزرقاء

وطنا اليوم:يعود ضخ المياه من محطتي الديسي وزي مساء الخميس، إلى مناطق في عمان والزرقاء والبلقاء، بعد استكمال أعمال الصيانة كانت قد أعلنت عنها وزارة المياه والري في وقت سابق.

وكانت وزارة المياه أعلنت في بيان، إن وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية، للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين، مبينة أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء.

وتأثرت مناطق في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة على النحو الآتي:

محافظة العاصمة: قرى وادي السير، الرباحية الشمالية، الشميساني، عرجان، إسكان المرقب، مرج الحمام، أم السماق، الروابي، المدينة الرياضية، الرابية، الياسمين، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين، ضاحية الحسين، الكرسي، جبل عمان، اللويبدة، المقابلين، ناعور (البلد)، لواء ناعور كاملا، ضاحية الأمير راشد، الجندويل، العبدلي، أبو علندا، القويسمة، خلدا، ضاحية الرشيد، طبربور كاملة، وادي الحدادة، العلكومية، نزهة سحاب، حي الكلية العلمية الإسلامية، عبدون، طارق، الحرشة، أم نوارة، سحاب، دابوق ، دير غبار، حي عدن، صالحية العابد، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، البيادر، حي المنصور، قرية أبو صياح، المنارة، الفيصلية، المستندة، الرونق، حي الريان، نادي السباق، أم أذينة، العبدلية، خشافية الدبايبة، منطقة الجمعية العلمية الملكية، حي السهل، تلاع العلي، ضاحية الأقصى، خشافية الشوابكة، الجويدة، حي البركة.

صويلح والرصيفة

وتأثرت كذلك، أجزاء من صويلح، وضاحية الإستقلال، ضاحية الأمير حسن، خريبة السوق، الزهور، الكمالية، حي الصديق، النصر، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور، اليادودة، الحاتمية، الصويفية، أبو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير)، أبو عليا، الخزنة، اللبن، الطنيب وإسكان الرحمانية، حي السعادة، منطقة الدوار السادس، النقيرة، البويضة وأم بطمة، حي القيسية، منطقة الدوار الخامس، خريبة السوق، ضاحية الحاج حسن، منطقة التعليم العالي، القسطل، أجزاء من الجيزة.

كما تأثرت مناطق في لواء الرصيفة وتشمل: إسكان النقب، إسكان المعلمين، إسكان الأمير هاشم، حارة أبو غليون، الفاخورة، جزء من حي الحسين